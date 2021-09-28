МИД Украины вызвал посла Венгрии, чтобы донести позицию по сделке Будапешта с "Газпромом"

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. МИД Украины вызывает посла Венгрии, чтобы уведомить о позиции Киева по сделке Будапешта с российской компанией "Газпром". Об этом сообщил во вторник представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил он в комментарии агентству РБК-Украина. По словам дипломата, это зеркальный ответ на шаги Будапешта.

Ранее во вторник украинский посол был вызван в венгерский МИД в связи с действиями Киева в отношении сделки между Будапештом и "Газпромом".