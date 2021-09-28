{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Украины вызвал посла Венгрии, чтобы донести позицию по сделке Будапешта с "Газпромом"

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, это зеркальный ответ на шаги Будапешта

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. МИД Украины вызывает посла Венгрии, чтобы уведомить о позиции Киева по сделке Будапешта с российской компанией "Газпром". Об этом сообщил во вторник представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил он в комментарии агентству РБК-Украина. По словам дипломата, это зеркальный ответ на шаги Будапешта.

Ранее во вторник украинский посол был вызван в венгерский МИД в связи с действиями Киева в отношении сделки между Будапештом и "Газпромом".

Теги
УкраинаВенгрия
Лукашенко заявил, что перемены в Белоруссии будут эволюционными
Президент Белоруссии считает, что для перемен необходимо поменять конституцию
Читать полностью