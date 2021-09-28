Лукашенко заявил, что перемены в Белоруссии будут эволюционными

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Перемены в Белоруссии будут происходить эволюционным путем, и слома существующего порядка не будет. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.

"Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали перемен и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены - это не ломка, не слом, а эволюционное развитие", - цитирует слова Александра Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства отметил, что в белорусском обществе существуют разные точки зрения, особенно среди людей, которые многое сделали для становления государства. Президент Белоруссии не согласился с теми, кто считает, что референдум не нужен и нужно идти нынешним путем, не меняя конституцию. "Это не принимается", - сказал Лукашенко.

На фоне акций протеста в Белоруссии, начавшихся после выборов главы государства 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения основного закона и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Среди подготовленных инициатив есть положение, согласно которому глава государства избирается на пять лет непосредственно белорусским народом, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Ранее сообщалось, что конституционный референдум пройдет в республике не позднее февраля будущего года.