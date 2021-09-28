Мэр Кабула выразил опасения, что город может остаться без воды в ближайшее время

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Столица Афганистана в ближайшее время может остаться без воды. Об этом заявил мэр Кабула Хамдулла Номани.

По его словам, которые приводит во вторник телеканал Ariana News, такая ситуация сложилась вследствие продолжающихся несколько десятилетий вооруженных конфликтов, глобального изменения климата и плохого управления системой водоснабжения.

"Нехватка воды обостряется с каждым днем, - сказал мэр. - Мы опасаемся, что город вот-вот окажется совсем без воды".

Номани сообщил, что правительство планирует провести с компаниями-поставщиками переговоры с целью урегулирования кризиса. Недавно властям пришлось принять решение о доставке воды в Кабул "из отдаленных районов по очень высокой цене".

По данным Агентства по международному развитию США, только 42% афганцев имеют доступ к безопасной питьевой воде. Во Всемирной продовольственной программе считают, что если руководство Афганистана не займется всерьез проблемой водоснабжения, то страну ожидает массовый голод.