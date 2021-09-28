Напавшего на Макрона в Лионе студента принудительно госпитализируют

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Молодой человек, бросивший яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона на гастрономическом салоне в Лионе, прошел психиатрическую экспертизу и будет направлен на принудительную госпитализацию. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Лиона.

"По запросу прокуратуры Лиона мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не отдает отчет в своих действиях, и ему требуется принудительная госпитализация", - приводит телеканал заявление прокуратуры.

В понедельник 19-летний студент бросил в президента Франции яйцо, когда тот общался с посетителями салона рестораторов и отельеров. Издание "Лион маг", которое также опубликовало кадры с инцидентом, добавило, что при задержании молодой человек выкрикивал лозунг "Да здравствует революция!".

Это не первый случай нападения на Макрона в нынешнем году. В июне во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.