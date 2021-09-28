Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться в вузе

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) новый ректор Кабульского университета объявил, что женщинам теперь запрещено преподавать или учиться в этом учреждении, пока не будет установлен "настоящий исламский порядок". Об этом сообщает во вторник пакистанский телеканал AJK .

"Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!" - цитирует телеканал ректора Мухаммада Ашрафа Гайрата.

Такая политика главного вуза Афганистана согласуется с прежними правилами, установленными "Талибаном" в период пребывания у власти с 1996 по 2001 год, в соответствии с которым женщин не пускали в общественные места без сопровождения родственника-мужчины, били за неповиновение и не допускали к образованию.

Ранее в этом месяце новое правительство объявило, что студентки в Афганистане могут учиться в университетах, но отдельно от студентов-мужчин и с ношением "мусульманской одежды для женщин".

Мухаммад Ашраф Гайрат возглавил крупнейший Кабульский университет 22 сентября, сменив на этом посту профессора Мохаммада Османа Бабури, который был снят с должности талибами. Ранее представители "Талибана" заявляли, что все достижения афганского образования будут сохранены, пообещав также выстроить "образовательную систему, которая не будет иметь аналогов во всей Азии".