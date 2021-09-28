Индийские власти активно обсуждают планы возвращения иностранных туристов в страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Индийские власти активно обсуждают планы возвращения иностранных туристов в Индию, для россиян рассматривается возможность прибытия через аэропорты Дели и Гоа. Об этом сообщил во вторник российским журналистам в Нью-Дели заведующий консульским отделом посольства России в Индии, старший советник Андрей Федоров.

"Мы можем подтвердить, что в Нью-Дели активно обсуждаются планы возвращения иностранных туристов в Индию. Точная дата пока неизвестна - индийские партнеры ее не объявляли. Скорее всего, это будет сделано в ближайшее время - в начале октября. Что касается прибытия российских туристов, то, по предварительным планам, могут быть организованы следующие пункты пропуска - это аэропорт имени Индиры Ганди в Дели и аэропорт в городе Даболим штата Гоа", - сказал Федоров.

Он отметил, что возвращение туристов, вероятно, будет поэтапным и постепенным. По сообщениям местных СМИ, до конца октября все жители Гоа будут привиты от коронавирусной инфекции, после чего смогут принимать иностранных туристов. "Правительство данного штата уже инициировало все процедуры по получению разрешений на чартерные перелеты", - отметил Федоров.

Он добавил, что все туристы, в том числе российские, должны будут иметь загранпаспорт и индийскую визу, за 72 часа до вылета необходимо сдать ПЦР-тест. Это же касается и привитых граждан. После получения отрицательного результата теста на английском языке (на это нужно обратить внимание отдельно) вместе с копией паспорта и посадочным талоном его нужно будет загрузить на сайт международного аэропорта Дели или аэропорта Гоа. Тем, кто получит туристические визы, также рекомендуется иметь при себе переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.

Первые 500 тыс. виз бесплатные

Дипломат добавил, что туристические визы будут выдаваться на тех же условиях, что и до пандемии. Единственное новшество состоит в том, что первые 500 тыс. виз индийские власти намереваются выдать бесплатно. "Эти 500 тыс. виз будут выданы не только россиянам, но и всем иностранным гражданам. Детали пока неизвестны, скорее всего, на каждую страну будут определены какие-то квоты по числу виз", - добавил Федоров.

Отвечая на вопрос, можно ли будет туристам ездить между штатами, Федоров рассказал: "Правительство каждого штата принимает самостоятельное решение о тех или иных ограничениях. Хотел бы отметить, что в некоторых штатах действуют собственные процедуры и для поездки в них необходимо будет сдать ПЦР-тест в местных клиниках или побыть на карантине. Нужно отслеживать информацию на сайте российского посольства, где мы периодически размещаем данные о порядке въезда в те или иные штаты Индии", - указал заведующий консульским отделом.

Власти Индии из-за пандемии коронавируса отменили все туристические визы с марта прошлого года. В настоящее время иностранец может посетить Индию по деловой, медицинской или другой визе, но не по туристической. Как ранее сообщил корр. ТАСС глава Индийской ассоциации туроператоров Пронаб Саркар, в стране почти 50 млн рабочих мест были прямо или косвенно связаны с туристической отраслью. Вклад туризма в индийскую экономику составлял до 10% ВВП. Штат Гоа был одним из наиболее посещаемых иностранными туристами регионов Индии, в том числе в него массово приезжали туристы из России.