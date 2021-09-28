В МИД Вьетнама заявили о схожих с Россией позициях по урегулированию разногласий в АТР

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Позиции Вьетнама и России по урегулированию проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) исключительно на основе норм международного права совпадают. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наши позиции сходятся по многим международным вопросам, - отметил он. - Вьетнам очень высоко оценивает вклад РФ в укрепление мира и стабильности в АТР и поддерживает намерение Москвы наращивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В ходе обсуждения обстановки в АТР мы вновь подтвердили, что все разногласия в регионе должны разрешаться мирным путем на основе международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

Глава вьетнамского внешнеполитического ведомства констатировал, что достигнутый между двумя странами высокий уровень доверия создает дополнительные возможности для развития всеобъемлющего стратегического партнерства, а также для расширения и укрепления двусторонних отношений по всем направлениям.

"Мир и наши страны претерпевают значительные изменения, но неизменной остается дружба и наша вечная благодарность России за помощь и поддержку, которые ваша страна оказала нам в прошлой освободительной борьбе и оказывает в развитии Вьетнама сейчас, - подчеркнул министр. - Для Вьетнама Россия является доверительным и стратегически важным партнером. Российский народ - наш близкий и верный друг, и мы прекрасно понимаем, что только настоящие и верные друзья, такие как Россия, будут всегда рядом с Вьетнамом на нашем пути развития".