Переговоры представителей Белграда и Приштины пройдут 29 сентября в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Встреча представителей Белграда и Приштины пройдет в Брюсселе 29 сентября. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"Да, я могу подтвердить, что представители сторон будут завтра в Брюсселе", - сказала она.

Как ожидается, на встрече пойдет речь о ситуации на севере Косова и Метохии и восстановлении свободы перемещения.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в €5. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день.

26 сентября посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем и начальником Генштаба ВС республики Миланом Мойсиловичем проинспектировали подразделения сербских войск, размещенные в сопредельной с Автономным краем Косово и Метохия местности. Посол России по результатам поездки подчеркнул, что Белград в ходе обострения на административной линии с Косово и Метохией ведет себя предельно ответственно и сдержанно.