Партия Порошенко обратилась в правоохранительные органы из-за закона об олигархах

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, подала заявления в несколько правоохранительных органов о совершении уголовных преступлений во время принятия в Верховной раде закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом во вторник на брифинге сообщил депутат украинского парламента, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Сегодня фракция "Европейская солидарность" подает заявления в Национальное антикоррупционное бюро, в офис генерального прокурора, в Государственное бюро расследований относительно совершения уголовных преступлений теми, кто непосредственно руководил и организовывал действия исполнителей на прошлой неделе в парламенте [во время голосования за так называемый закон об олигархах]", - заявил Герасимов перед подачей заявлений и продемонстрировал готовые документы журналистам. Он добавил, что совершение этих преступлений вменяется, кроме прочих, первому вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

По мнению Герасимова, признаки уголовных преступлений - препятствования деятельности народных депутатов и превышения служебных полномочий должностными лицами - наблюдались как при рассмотрении законопроекта профильным комитетом Верховной рады, так и непосредственно во время голосования в зале парламента. В "Европейской солидарности" настаивают, что представители большинства в парламенте не позволили рассмотреть предложенные другими силами поправки к законопроекту.

Геращенко заявил, что принятый закон "не имеет никакого отношения к борьбе с олигархами, а направлен на присвоение телеканалов командой [президента Украины Владимира] Зеленского, преследование оппозиции и формирование действующей властью собственных олигархов". Он напомнил, что "Европейская солидарность" предложила альтернативный законопроект.

Лидер партии Петр Порошенко входит в десятку самых богатых людей Украины, о чем свидетельствует рейтинг миллиардеров журнала Forbes.

Закон об олигархах

23 сентября Рада рассмотрела во втором чтении только 11 статей проекта так называемого "закона об олигархах". По предложению президентской фракции "Слуга народа" законопроект был принят по сокращенной процедуре голосования, тем самым было отклонено без заслушивания в сессионном зале большинство более чем из тысячи поданных поправок. Президентская фракция сама и проголосовала за такое решение, что вызвало негодование других фракций, которые требовали вносить поправки постатейно. В результате законопроект был принят без обсуждения и поправок. Голосование сопровождалось криками "Долой диктатуру!"

Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в этот реестр.

Законопроект дает и определение олигарха. Ими названы лица, обладающие значительным влиянием на хозяйственную и политическую жизнь страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Как заявляют в офисе президента, закон призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.