Жители Кабула выстраиваются в очереди у банков в попытке снять наличные

КАБУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Жизнь в Кабуле после августовских потрясений в Афганистане изменилась: помимо ежедневного роста цен жители города сталкиваются с существенной нехваткой наличных денег. Это единственный на сегодняшний день способ оплаты в республике.

Как сообщает корреспондент ТАСС, банковская система едва справляется с возникшим на рынке серьезным дефицитом наличных. На данный момент в Афганистане введены ограничения на снятие до $200 в неделю или эквивалентных им 20 тыс. афгани. Это привело к тому, что кабульцы заранее занимают места в очередях у тех немногих отделений банков, которые все еще работают, чтобы обналичить часть своих сбережений. Большинство банкоматов не работают, а у остальных стоят толпы из десятков, если не сотен горожан. Некоторые своей очереди не дожидаются, так как запасы наличных стремительно заканчиваются.

Клиент одного из банков отметил, что трудности возникают не только с тем, чтобы получить в банке наличные, но и с оплатой счетов на электричество. "Из-за этого есть вероятность нарваться на штрафы, а то и вовсе отключение электричества", - рассказал он.

Кроме того, нет возможности открыть новый счет в банке. Ограничены и международные переводы в валюте, в частности приостановила свою работу в республике компания Western Union. Денежные переводы для физических лиц возможны лишь через местную финансовую организацию Sarai Shahzada и исключительно в местной валюте.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.