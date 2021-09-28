В Белоруссии могут провести референдум по вопросу смертной казни

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Специальный референдум может быть проведен в Белоруссии по вопросу о смертной казни. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич после обсуждения у президента страны предложений по изменению основного закона.

"Сегодня позиция Конституционной комиссии [заключается в том], что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум [по новой редакции основного закона]. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем", - приводит его слова агентство БелТА.​​​​​​

Глава Конституционной комиссии сказал, что на данном этапе постановка вопроса об отмене смертной казни или изменении порядка ее применения признана нецелесообразной. "Поскольку это вопрос очень чувствительный. Он рассматривался уже на референдуме в 1996 году. И для проведения специального референдума требуются соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения", - уточнил Миклашевич.

Белоруссия является единственной в Европе страной, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в республике на общенациональный референдум: 80,5% принявших участие в голосовании граждан высказались за сохранение смертной казни.