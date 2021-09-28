ДНР заявила, что Киев вновь саботировал заседание политической подгруппы

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Представители Украины вновь саботировали переговоры политической подгруппы контактной группы по Донбассу, в результате чего ее видеоконференция во вторник прошла в неконструктивном ключе. Об этом заявила по итогам заседания представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Михайлова.

"Работа в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе прошла в неконструктивном ключе", - говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте ДНР. "С целью выведения переговорного процесса по политическим вопросам из тупика мы усовершенствовали и направили проект дорожной карты в адрес ОБСЕ для распространения среди всех участников переговоров. По неизвестной нам причине украинская сторона не получила наш документ, а его устное обсуждение свела к театру абсурда", - заявила представитель ДНР в политической подгруппе. "Украинская сторона еще с самого начала решила саботировать заседание, не предоставив позиций ни по одному из наших предложений", - отметила Михайлова.

По ее словам, Донецкая и Луганская народные республики предложили не увязывать согласование вопросов, относящихся к мерам по усилению режима прекращения огня, с подготовкой проекта дорожной карты по урегулированию конфликта. По их мнению, такая работа очень затянулась, а вопросы прекращения обстрелов требуют незамедлительного решения. Второе предложение республик Донбасса предусматривает утверждение дорожной карты по урегулированию конфликта не только Верховной радой Украины, но и Народными советами ДНР и ЛНР, так как жители Донбасса должны демократически участвовать в решении вопросов, касающихся их судьбы.

В свою очередь пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что "Киев боится даже самой возможности достижения результатов на политическом треке переговоров контактной группы". Об этом говорится в его заявлении, опубликованном во вторник в Telegram-канале делегации ДНР в контактной группе.

Владислав Московский отметил, что украинские переговорщики отказались от предметного обсуждения предложений республик Донбасса. "Все, на что сегодня была способна украинская сторона, - это создавать видимость работы в политической группе путем бессмысленных апелляций в адрес стороны-посредника - Российской Федерации, - сказал он. - При этом Киев не оставляет попыток задвинуть вопрос дорожной карты в долгий ящик, пытаясь инициировать дискуссии по целому ряду организационных вопросов, которые выходят за рамки компетенции рабочей группы по политическим вопросам".