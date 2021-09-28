Болгарский суд начал рассматривать дело о шпионаже в отношении главы движения "Русофилы"

СОФИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Специализированный суд Болгарии провел во вторник первое заседание по делу председателя движения "Русофилы", руководителя политической партии "Возрождение Отечества" Николая Малинова, которого обвиняют в шпионаже.

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, первое заседание получилось коротким, адвокаты Малинова сообщили о планах обвиняемого выдвинуться кандидатом на пост президента Болгарии от своей партии и попросили суд отсрочить рассмотрение дела по существу до завершения предвыборной кампании, на процессе присутствовал российский дипломат. Если Малинов не будет зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы государства, следующее заседание состоится в конце октября, но более вероятна дата 23 ноября.

Перед началом заседания у здания суда прошла акция участников движения "Русофилы" в поддержку своего лидера, на которой собрались несколько десятков человек.

"Люди, которые нас поддерживают и мы, "Русофилы", все прекрасно пониманием. Мы от своих идей и начинаний, связанных с дружбой Болгарии и России, несмотря на давление, которое на нас оказывают, не откажемся. Независимо от того, что будет происходить на суде, каким бы ни был окончательный приговор, мы будем продолжать бороться за развитие позитивных отношений между странами. Если нас пытаются арестовать за проведение концертов, конкурсов, организацию занятий русским языком, то можно представить, насколько серьезным будет предстоящий поединок. Могу подчеркнуть, что шпионажем никогда не занимался и допуска к секретной информации никогда не имел. Кроме того, чтобы быть шпионом, нужно кому-то служить, а меня обвиняют в шпионаже в пользу неправительственных организаций. Это несерьезное обвинение, и, полагаю, оно может получить приз за свою оригинальность", - заявил Малинов корреспонденту ТАСС.

В обвинительном акте специализированной прокуратуры, внесенном в специализированный уголовный суд, отмечается, что он оказывал услуги иностранной организации, которой служил как шпион, предоставляя информацию, содержащую государственную тайну. Во время расследования было проведено множество процессуально-следственных действий - допросы свидетелей, обыски, проведены две компьютерно-технические экспертизы, графологическая экспертиза вещественных доказательств, в том числе справок и документов.

В сентябре 2019 года, когда прокуратура начинала расследование, утверждалось, что Малинов собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ. Он был освобожден из-под ареста под залог и подписку о невыезде. С точки зрения прокуратуры, усилия Малинова были направлены на обеспечение деятельности неправительственных организаций, создание сайтов, собственного телеканала, аналитического центра и партии, которая могла бы постепенно перерасти во влиятельную электоральную силу в Болгарии. Его уголовное дело насчитывает 50 томов.