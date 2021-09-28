МИД Британии призвал Пхеньян к диалогу в связи с запуском баллистической ракеты КНДР

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. МИД Великобритании выступил с осуждением действий КНДР, осуществившей во вторник утром запуск баллистической ракеты малой дальности. В распространенном ведомством заявлении Лондон призывает Пхеньян возобновить диалог по теме ядерного урегулирования на Корейском полуострове.

"Соединенное Королевство осуждает решение КНДР произвести запуск баллистической ракеты малой дальности в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, - говорится в документе. - Соединенное Королевство сохраняет приверженность задаче денуклеаризации Корейского полуострова и приветствует дипломатические усилия США и региональных партнеров, направленные на достижение мира и сохранение стабильности в регионе. Мы призываем Северную Корею вернуться к диалогу".​​​​​​