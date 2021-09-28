Алиев заявил, что не против встречи с Пашиняном, если ее организует Минская группа ОБСЕ

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если встреча будет организована Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"За все время своего пребывания на посту главы государства я не проводил телефонных переговоров ни с одним из лидеров Армении. Пожалуй, это не самый правильный способ. Но если сопредседатели Минской группы предложат подобную встречу, мы, конечно, не будем против", - сказал он во вторник в интервью телеканалу France 24.