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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Алиев заявил, что не против встречи с Пашиняном, если ее организует Минская группа ОБСЕ

Президент Азербайджана отметил, что за все время своего пребывания на посту главы государства не проводил телефонных переговоров ни с одним из лидеров Армении

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если встреча будет организована Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"За все время своего пребывания на посту главы государства я не проводил телефонных переговоров ни с одним из лидеров Армении. Пожалуй, это не самый правильный способ. Но если сопредседатели Минской группы предложат подобную встречу, мы, конечно, не будем против", - сказал он во вторник в интервью телеканалу France 24.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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