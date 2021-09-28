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Министр обороны Азербайджана обсудил Карабах с новым командующим миротворцами РФ

Во встрече также принимал участие первый командующим российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на переговорах в Баку обсудил ситуацию в Карабахе с новым командующим российскими миротворцами, генералом Геннадием Анашкиным. Об этом сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

"На встрече была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Отметим, что во встрече также принимал участие генерал-лейтенант Рустам Мурадов", - говорится в сообщении ведомства.

Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе. Анашкин сменил на посту командующего Михаила Кособокова, который занимал эту должность всего 16 дней - с 9 по 26 сентября. О причинах кадровой перестановки не сообщалось.

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АзербайджанРоссия
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