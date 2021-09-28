В Баку опровергли сообщение армянской стороны об обстреле ее позиций войсками Азербайджана

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло во вторник сообщение об обстреле со своей стороны позиций ВС Армении, при котором был ранен армянский военнослужащий.

"Распространенное армянскими СМИ 28 сентября сообщение о якобы [имевшем место] обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений ВС Армении, в результате чего ранен военнослужащий противоположной стороны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что утром во вторник в результате обстрела со стороны азербайджанских войск на участке Сотк в Гегаркуникской области был ранен армянский военнослужащий.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.