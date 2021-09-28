Испанская ассоциация начала убирать социальную рекламу с упоминанием русских девушек

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Испанская ассоциация Nueva Vida начала убирать с улиц социальную рекламу с упоминанием русских девушек, которая была размещена в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в организации.

"Уже начали убирать плакаты, не могу подтвердить, были ли убраны все", - уточнили в ассоциации. Там добавили, что было распространено заявление руководителя Nueva Vida с извинениями из-за сложившейся ситуации.

Ранее в рамках борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми была запущена кампания, предусматривающая размещение социальной рекламы на автобусных остановках. На данных плакатах содержалось упоминание о русских девушках, что вызвало возмущение посольства России в Мадриде, а также русской диаспоры, проживающей в королевстве.

В понедельник российское диппредставительство сообщило, что считает недопустимым данную пиар-акцию. В частности, в посольстве РФ сообщили, что обратятся в ассоциацию Nueva Vida, а также в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей.