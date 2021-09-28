Суд Испании отказался освободить экс-главу военной разведки Венесуэлы

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании отказалась выпустить из-под стражи бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, выдачи которого добиваются США. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, суд "отклонил просьбу венесуэльского военного Уго Армандо Карвахаля о временном освобождении с мерами пресечения из-за высокого риска его бегства", учитывая, что тот укрывался от испанского правосудия до задержания в Мадриде 9 сентября.

Ранее газета El Mundo передавала, что суд временно приостановил процесс экстрадиции в США Карвахаля, пока МВД Испании рассматривает его запрос о предоставлении убежища.

Экс-глава военной разведки Венесуэлы был задержан в апреле 2019 года в Испании по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. Сначала суд королевства отказал в экстрадиции венесуэльца, в результате чего его отпустили из-под стражи. Решение было обжаловано, тогда суд согласился выдать Карвахаля США. Позднее полиция Испании сообщила, что не может установить его местонахождение. В марте 2020 года правительство Испании одобрило выдачу Карвахаля Соединенным Штатам.

В 2008 году Минфин США внес его в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.