Кулеба не ожидает особых изменений в позиции нового правительства Германии по Украине

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Новое правительство Германии будет заниматься прежде всего внутренними вопросами и не изменит принципиально позиций в отношении Украины. Такое мнение во вторник выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я смотрю на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно. Это будет очень прагматичное новое немецкое правительство, оно не будет антиукраинское, оно будет прежде всего заниматься внутригерманскими вопросами", - сказал Кулеба в комментарии украинскому телеканалу "Дом".

При этом, по его словам, возможны небольшие различия в зависимости от формата коалиционного соглашения, но принципиальных изменений не ожидается. "Господин [лидер партийного списка социал-демократов Олаф] Шольц и господин [кандидат в канцлеры от консерваторов Армин] Лашет - они нам понятны, но самое важное, какое будет коалиционное соглашение с либералами и "Зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "Зеленые" и христианские демократы или социал-демократы, то могут быть различия в нюансах, но каких-то принципиальных изменений я не ожидаю", - сказал Кулеба.

Изменений он не ожидает и в позиции ФРГ относительно разрешения конфликта в Донбассе. "У Германии наследственная внешняя политика, поэтому мы убеждены, что даже если сейчас нормандский саммит (Германия, Россия, Украина, Франция) произойдет при участии [канцлера Германии Ангелы] Меркель, то его решения и обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными для нового правительства Германии", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%). По данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала на парламентских выборах 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 24,1%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и "Зеленые".