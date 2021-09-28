Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что "Талибан" не разорвал связи с "Аль-Каидой"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" так и не разорвало связи с террористической сетью "Аль-Каида" (обе организации запрещены в РФ) и до сих пор остается террористической организацией. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС.

"Талибан" был и остается террористической организацией, и они до сих пор не разорвали связи с "Аль-Каидой". У меня нет иллюзий, с кем мы имеем дело. Еще предстоит выяснить, сможет ли "Талибан" консолидировать власть, или же страна расколется на части в результате последующей гражданской войны", - отметил генерал.