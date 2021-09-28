Полномочия и порядок формирования Всебелорусского собрания будут дорабатывать

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Предложения о полномочиях и порядке формирования Всебелорусского народного собрания (ВНС) Белоруссии будут дорабатываться с учетом поступивших предложений и мнений. Об этом сообщил журналистам председатель Конституционного суда (КС) и глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич по итогам заседания комиссии во вторник с участием президента.

"Сегодня состоялся обстоятельный разговор, как необходимо формировать ВНС, какими полномочиями необходимо наделить этот орган. Поскольку он уже будет обладать властными полномочиями и находиться в системе государственной власти, - сказал Миклашевич, слова которого приводит агентство БелТА. - Здесь также необходимо соблюдать баланс в системе государственной власти, чтобы не было противоречий и подмены других органов". По его словам, в этом направлении "высказан ряд предложений, которые требуют еще тщательной проработки".

Президент республики Александр Лукашенко, выступая во вторник на расширенном заседании Конституционной комиссии, поставил задачу "в течение хотя бы месяца доработать конституцию".

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых. Сущность предлагаемых изменений в проекте новой конституции заключается, в частности, в следующем - сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.