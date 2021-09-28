Спецпосланник ООН уверен, что Идлиб станет важной темой встречи Путина и Эрдогана

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Идлибе станет важной темой переговоров 29 сентября президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Уверенность в этом выразил во вторник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Я уверен, что ситуация на земле в Идлибе и в других частях станет важной темой встречи завтра президентов Путина и Эрдогана. Продолжаю призывать тех, кто имеет влияние, способствовать спокойствию, - сказал он. - От этого так много зависит".