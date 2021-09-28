Генсек ООН заявил, что уровень ядерной угрозы в мире достиг максимума почти за 40 лет

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Уровень опасности применения ядерного оружия достиг уровня, который человечество не видело уже четыре десятка лет. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченном к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Глава всемирной организации отметил, что на всей планете находятся порядка 14 тыс. единиц ядерного оружия, и несмотря на то, что его количество в целом снижается, "мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений".

При этом Гутерриш видит и положительные тенденции в мире по снижению ядерной угрозы. "Есть признаки надежды. Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог - это позитивный шаг. Также таковым является и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия", - подчеркнул он.

"Давайте отринем ядовитую и ошибочную логику бесконечного ядерного соревнования, прогоним эту нависающую тучу навсегда и возвестим о новой эре диалога, доверия и мира для всех", - резюмировал генсек ООН.