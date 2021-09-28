WP: Трамп в Осаке предупредил Путина, что проявит наигранную жесткость с ним на камеру

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Дональд Трамп, будучи президентом США, перед встречей с главой российского государства Владимиром Путиным в Осаке предупредил лидера РФ, что намерен проявлять в отношении него наигранную жесткость на камеру. Такое утверждение приводится в книге Стефани Гришэм, которая в разное время работала пресс-секретарем Трампа и его супруги Меланьи. Выдержки из ее мемуаров о четырех годах работы в Белом доме опубликовала во вторник газета The Washington Post.

Речь идет о двусторонней встрече Путина и Трампа на полях саммита Группы двадцати в июне 2019 года. Перед ней, по версии Гришэм, Трамп сказал Путину следующее: "Хорошо, теперь я в течение нескольких минут буду вести себя с вами немного жестче. Но это только на камеру, а когда они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете".

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон заявила, что книга "полна лжи". В ней приводятся и другие утверждения об экс-президенте. Он якобы "глазел на молодую сотрудницу" пресс-службы. Ее имя не раскрывается. По версии Гришэм, Трамп на мероприятиях регулярно спрашивал, где находится данная сотрудница, и якобы однажды попросил привести ее к себе, чтобы он мог посмотреть на нее.

Как утверждает бывшая пресс-секретарь в книге, Трамп регулярно пытался дезинформировать общественность и затруднить доступ журналистов в Белый дом. По словам Гришэм, Трамп самостоятельно стрижет себя "огромными ножницами, которыми, вероятно, можно было бы разрезать ленточку при открытии одного из его владений".

В книге говорится, что Белому дому при Трампе была свойственна "повседневная нечестность" и некомпетентность. По словам Гришэм, республиканец, в частности, в 2019 году пытался не предавать огласке то, что отправился в больницу для проведения колоноскопии. По ее версии, Трамп опасался, что о нем будут шутить, а также не желал даже на короткое время передать полномочия Майклу Пенсу, который в то время занимал пост вице-президента США.

Как следует из мемуаров Гришэм, Трамп якобы первоначально не желал запрещать въезд из Китая в США в свете распространения нового коронавируса.

Семья Трампа

По версии Гришэм, дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер безуспешно пытались напроситься на участие во встрече президента США и королевы Великобритании Елизаветы II, что было бы "серьезным нарушением протокола". Как полагает Гришэм, Иванка Трамп и Кушнер считали себя "королевской семьей США".

В книге говорится, что Кушнер в конце президентского срока Трампа играл роль "настоящего главы аппарата администрации" президента.

Как утверждает бывшая пресс-секретарь, жена Трампа Меланья после появления публикаций о его супружеской неверности "публично игнорировала его" и пыталась поставить в неудобное положение.

Гришэм также утверждает, что Трамп при ней "вел себя неподобающим образом", в частности обсуждал с ней вопросы, касающиеся его личной жизни.

О Гришэм

В 2017-2019 годах Гришэм была официальным представителем Меланьи Трамп. Летом 2019 года она стала пресс-секретарем главы государства, сменив на этом посту Сару Сандерс, а весной следующего года вернулась на работу в аппарат первой леди, став его руководителем.

В отставку Гришэм ушла 6 января текущего года в свете беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Почти за год работы пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям в его аппарате Гришэм не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов.