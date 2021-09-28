Глава Пентагона заявил, что падение афганской армии застало Вашингтон врасплох

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Падение афганских ВС при наступлении радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) застало США и их союзников врасплох, Вашингтон многое недооценил, в том числе уровень коррупции в военном руководстве Афганистана. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы помогли построить государство, но не смогли создать нацию. Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры тренировали, просто исчезла, в ряде случаев без единого выстрела, застал всех нас врасплох", - говорится в письменном вступительном слове Остина, подготовленном к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Нам нужно принять во вниманию горькую правду: мы не в полной мере осознали степень коррупции и плохого руководства в их высших рядах, мы не осознали разрушительный эффект частой и необъяснимой смены [бывшим] президентом [Афганистана Ашрафом] Гани командиров [в ВС], мы не предвидели эффекта снежного кома, который вызвали сделки, которые командиры "Талибана" заключали с местными лидерами после Дохийского соглашения, а также того, что само соглашение в Дохе оказало деморализующий эффект на афганских солдат", - добавил глава Пентагона.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.