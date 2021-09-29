"Кто будет жить в Европе через 50 лет?" Старый Свет боится упадка, Африка — перенаселения

Пятеро европейских лидеров, собравшихся, только чтобы обсудить вопросы численности населения, — кадр, который удается поймать не так часто. Демографический саммит в венгерском Будапеште, завершившийся 24 сентября, предоставил такую возможность. Президент Сербии Александар Вучич, глава автономной Республики Сербской Милорад Додик, премьеры Чехии — Андрей Бабиш, Словении — Янез Янша и хозяин встречи Виктор Орбан выступили вместе, чтобы объявить о демографической чрезвычайной ситуации в Старом Свете. Их общей встревоженности соответствуют данные ООН: все без исключения страны ЕС на протяжении многих лет испытывают естественную убыль коренного населения. Но старится далеко не весь мир — на большей части Африки и в нескольких странах Азии число жителей не только идет в рост, но и вполне способно увеличиться в несколько раз до конца XXI века. Возникает зазор, оставляющий простор для многомиллионных миграций, к которым нигде в мире не готовы. Страны с численностью населения менее 10 млн человек — особенно: там их считают угрозой национальной идентичности и реагируют всеми средствами, какие только могут найти.

Трудности, терзающие беднейшие страны мира, и особенно Африку южнее Сахары, — принципиально иного рода, чем в Европе. "Численность жителей нашего региона достигнет 3–4 млрд к 2100 году, таковы данные ООН — за ними работа лучших специалистов-демографов", — рассказал ТАСС преподаватель Высшей национальной школы статистики и прикладной экономики государства Кот-д'Ивуар Рами Фассасси .

Выступление хозяина саммита Виктор Орбана позволило приоткрыть завесу над спорами о демографии, которые проходят в Европе за закрытыми дверями: "У западной цивилизации не получается поддерживать себя самой, но некоторым даже не приходит в голову, что это вообще проблема. Одни верят, что роботизация позволит справиться со всеми трудностями, а другие собираются расселить мигрантов, чтобы сделать из них новый рабочий класс Европы", — объясняет разногласия Орбан. Вариант демографического размена, при котором стареющий Старый Свет все же примет часть населения из-за рубежа, с точки зрения Орбана, неприемлем. "Невозможно просто взять и поменять идентичность цивилизации, которая насчитывает тысячу лет", — такова точка зрения венгерского премьера.

В небольшом государстве Босния и Герцеговина (БиГ) (численность населения 3,5 млн) такое развитие событий вызывает ощущение надвигающейся катастрофы. "Кто будет жить в Европе спустя 50 лет? Будут ли это европейцы?" — суммировал напряжение в одном вопросе глава Республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик. Политик отталкивается от фактов, свидетельствующих о быстро наступающем упадке: самая низкая в Европе рождаемость ( 1,2 ребенка на женщину в БиГ), отъезд молодежи в Евросоюз и замещение ее выходцами из Ближнего Востока. "Я живу в регионе всего в 4,5 ч от Будапешта, — заявил Додик на будапештской встрече. — Кто-то думает, это далеко от Европы? Нет, близко", — повышает ставки он.

Прогнозы, представленные экспертами ООН, действительно оставляют мало места для оптимизма, особенно если принять в расчет разницу демографических потенциалов. Согласно этим данным, до 2100 года численность населения Восточной Европы при умеренном сценарии может сократиться на 25% , а негативном — до 40%. На юге Европы положение еще опаснее: ничто не может предотвратить падения вплоть до 50%. Несмотря на это, человечество в целом не заметит изменений: оно продолжит свой рост — вплоть до 11 млрд к началу следующего века.

Историк, эксперт Международного трибунала по геноциду в Руанде Бернар Люган в разговоре с ТАСС назвал африканскую демографию "суицидальной", поскольку государства, где население растет опережающими темпами, преимущественно расположены на южной кромке пустыни Сахара, чьи природные ресурсы известны своей скудостью. Перенаселение в таких странах, как Бенин и Нигер, ведет к обязательным внутренним конфликтам и вызывает к жизни мечту о переселении в Европу как о единственном спасении. Парадоксально, что инвестиции в образование лишь укрепляют эти ожидания. Поэтому африканист Стивен Смит, размышления которого цитирует президент Франции Эмманюэль Макрон, однажды назвал вложение средств в африканские школы выстрелом себе в ногу.

Само по себе это не внушает оптимизма. Хотя во второй половине XX века избыток молодежи позволил совершить экономический рывок Китаю, в наши дни африканским странам рассчитывать на повторение его успеха не приходится. Изменившиеся условия труда требуют куда меньше мускульной силы или выносливости, чем прежде, зато предусматривают обязательную грамотность работников. Только азиатские страны вполне отвечают этому вызову: положение в африканских — намного хуже.

Смит разработал и рассмотрел две основные модели взаимодействия демографически поднимающейся Африки и съеживающейся Европы, и обе оказались обескураживающими. Первая — которую он называет "Еврафрикой", предусматривает массовый переезд африканских переселенцев в ЕС. Вне зависимости от того, смогут ли они отыскать работу на местном рынке труда, это движение населения будет означать перенапряжение европейской социальной системы, которой (по законам о воссоединении семей) придется принять все возрастающее число родственников мигрантов — выходцев из многодетных семей разных поколений. Смит считает, что столкновения с этим вызовом система соцгарантий не выдержит, и переходит ко второй модели: "крепости Европы". Согласно ей, переселенческому потоку будет поставлен заслон, возможно, силами буферных государств. И все же остановить небывалое в истории количество потенциальных мигрантов будет очень непросто.

Цунами приближается

Бывшая колониальная держава — Франция — уже давно дает понять, что ее задевают бурные демографические перемены в Африке. Президент Макрон называет их беспрецедентными и пробует давать советы, что на Черном континенте могли бы предпринять, чтобы сократить вышедшую из-под контроля рождаемость. Подоплеку своей озабоченности в Париже излагают довольно ясно: "Будущее африканской молодежи — не в надежде уподобиться Европе или Америке 1980-х, не в том, чтобы покидать Африку", — слова Макрона звучат как призыв.

Смягчить набирающую силу демографическую волну пробует один из богатейших людей мира Билл Гейтс. По его расчетам, для обеспечения возрастающего населения Африки сельское хозяйство материка должно увеличить свою эффективность не менее чем в четыре раза. Эти выкладки соответствуют верхней границе прогноза ООН о росте населения континента с 1,3 млрд жителей сегодня до 4,28 млрд человек к 2100 году. По этой модели 40% населения земного шара к концу века будут африканцами.

Мысль о массовой миграции из такой Африки заставляет Гейтса проводить параллель с Сирией. "Это не такая уж и большая страна, Сирия, но исход из нее стал настоящим испытанием для системы предоставления убежища, — но что касается Африки, то это вопрос совершенно, совершенно иного уровня", — разводит руками он.

Только спокойствие?

Не все демографы убеждены, что рост населения в Африке не содержит в себе внутренних ограничителей, и многие надеются, что они либо начали срабатывать, либо вот-вот включатся. Это не означает, что миграционной волны в сторону Европы не случится, но сокращение темпов рождаемости могло бы скорректировать ее размеры.

"Скорость увеличения населения в Африке южнее Сахары остается одним из двигателей мирового демографического роста, но она начала снижаться", — рассказал ТАСС Фассасси.

"В мире никогда не будет 10 млрд жителей. Пик численности человечества случится между 8 млрд и 9 млрд в середине этого века. Африка, разумеется, особый случай. Ее население продолжит расти до конца столетия включительно. Но, как и везде в мире, африканская рождаемость все же начала снижаться, только этот процесс потребует заметно большего времени", — поделился мнением с ТАСС канадский политолог и исследователь демографии Дэррелл Брикер.

По версии демографических оптимистов, в обозримом будущем Африку может ожидать урбанизация, которая соберет жителей Черного континента на тесных пространствах крупных городов, сделав высокую рождаемость невозможной. Но случится ли так и когда именно, заранее прогнозировать невозможно.

В 2021 году соревнование ведется между двумя оценками будущего населения земли к 2100 году: одной, более радикальной, от ООН (11 млрд) и другой, более скромной, от Международного института анализа прикладных систем (IIASA) (до 9 млрд). На стороне ООН — авторитет прежних успехов. Прохождение уровня в 5 млрд человек к 1990 году эксперты организации спрогнозировали еще в 1968 году и ошиблись только на 2%.

Джек Голдстоун, директор Центра по изучению социальных изменений Университета Джорджа Мейсона в Виргинии, к которому обратился за комментарием ТАСС, поддерживает мнение пессимистов. "В действительности 11 млрд — это еще даже консервативная оценка. Она основывается на том, что снижение темпов роста населения, какое мы видим в Европе, обязательно должно произойти и на Ближнем Востоке, и в Африке. Но доказательств этому нет. Поэтому вместо "усредненного" прогноза ООН в 10,9 млрд людей к 2100 году может реализоваться и радикальный сценарий — 15,6 млрд. Поэтому настоящий научный прогноз звучит так: где-то между 10 млрд и 15 млрд в 2100 году.

Но стоит учесть: сама по себе численность населения — это еще не самое важное. Куда большее значение имеет то, как люди распределены по Земле. Тут есть о чем беспокоиться. В будущем население богатых стран Европы и Азии чрезвычайно состарится, достигнув среднего возраста старше 40 лет. Жители Африки, а частично Ближнего Востока и Южной Азии, будут в массе своей молоды, заняты поиском работы, образования, возможности эмигрировать. Число и христиан, и мусульман возрастет, но мусульман — куда большими темпами. В России, Европе, Африке, Индии, Китае исламские меньшинства наберут численность. К 2050 году ислам может стать самой распространенной религией на планете. И к этому же времени только одна из пяти главных экономик мира будет "христианской" — американская, оставшиеся места займут Китай, Япония, Индия и Индонезия. При этом не вызывает сомнений, что для стран с высокой рождаемостью ее снижение — прямой путь к экономическому развитию. Проводить в жизнь политику "одна семья — один ребенок" в буквальном смысле не требуется, достаточно позаботиться об образовании и здравоохранении для женщин и о доступности контрацепции.

Можно задаться вопросом, сколько вообще людей способна вынести планета? Ответ на него зависит от того, какой образ жизни эти люди для себя изберут. Если как в Нидерландах, где плотность населения одна из самых высоких на планете, но ресурсы используют с умом и осторожно, а население может похвастаться высоким образовательным уровнем, то планета вполне способна вынести даже и десятки миллиардов людей. Но если жить как в Южной Калифорнии, где газа и нефти расходуют слишком много, непроизводительно используют и землю, и воду, зато производят в огромных масштабах пластик и другой вредный и опасный мусор, то, возможно, людей уже и сейчас слишком много. "Нет такого заколдованного порога, переходить который нельзя и за которым — людей становится слишком много для Земли, все зависит от нас самих", — резюмирует Голдстоун.

Игорь Гашков