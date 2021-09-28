В Пентагоне считают, что Милли и Герасимов обсудили тему использования баз РФ армией США

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин во вторник выразил мнение, что тема возможного использования американской стороной российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом могла затрагиваться в ходе разговора председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова 22 сентября.

"Это вопрос, который, как я полагаю, возник во время разговора президента [США Джо Байдена] c президентом [России Владимиром] Путиным, в ходе которого президент Путин предложил <...> предоставить помощь", - утверждал глава Пентагона на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. "Но связывались ли вы с Россией, чтобы попросить конкретно об использовании баз", - попросила уточнить сенатор Дебра Фишер (республиканка, от штата Небраска). "У генерала Милли недавно был разговор с его российским коллегой. <...> Я могу заверить вас, что мы не просим разрешения России, чтобы делать что-то, но, я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение", - ответил Остин, не став тем самым отрицать, что вопрос о возможности использование баз в беседе затрагивался.

Слова Остина вызвали негативную реакцию Фишер. "Думаю, то, что мы видим сегодня в СМИ о просьбе использовать российские базы, является еще одним примером того, что мы наблюдаем с администрацией Байдена. Они [администрация США] действительно оставили нас в ужасном положении, когда мы должны просить Россию, чтобы иметь возможность защитить США от террористов, мы должны просить их об использовании их объектов", - заявила сенатор. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не просим Россию о чем-либо", - ответил на это руководитель американского оборонного ведомства. "Но вы обсуждаете и пытаетесь получить [возможность использовать] эти военные базы, чтобы иметь возможность использовать их объекты", - возразила сенатор.

Публикации в СМИ

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах американской исполнительной власти, утверждала, что Милли на встрече с Герасимовым поднимал тему возможности использования Пентагоном российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа. По информации издания, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова Путина на встрече с американским коллегой Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник не стал комментировать публикацию The Wall Street Journal. "Я никак не комментирую эту тему", - сказал он журналистам. Песков отметил, что в публикации есть отсылка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. "Все то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано", - добавил представитель Кремля.