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В Пентагоне считают, что Милли и Герасимов обсудили тему использования баз РФ армией США

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поднимал тему возможности использования Пентагоном российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, но не получил конкретного ответа

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин во вторник выразил мнение, что тема возможного использования американской стороной российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом могла затрагиваться в ходе разговора председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова 22 сентября.

"Это вопрос, который, как я полагаю, возник во время разговора президента [США Джо Байдена] c президентом [России Владимиром] Путиным, в ходе которого президент Путин предложил <...> предоставить помощь", - утверждал глава Пентагона на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. "Но связывались ли вы с Россией, чтобы попросить конкретно об использовании баз", - попросила уточнить сенатор Дебра Фишер (республиканка, от штата Небраска). "У генерала Милли недавно был разговор с его российским коллегой. <...> Я могу заверить вас, что мы не просим разрешения России, чтобы делать что-то, но, я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение", - ответил Остин, не став тем самым отрицать, что вопрос о возможности использование баз в беседе затрагивался.

Слова Остина вызвали негативную реакцию Фишер. "Думаю, то, что мы видим сегодня в СМИ о просьбе использовать российские базы, является еще одним примером того, что мы наблюдаем с администрацией Байдена. Они [администрация США] действительно оставили нас в ужасном положении, когда мы должны просить Россию, чтобы иметь возможность защитить США от террористов, мы должны просить их об использовании их объектов", - заявила сенатор. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не просим Россию о чем-либо", - ответил на это руководитель американского оборонного ведомства. "Но вы обсуждаете и пытаетесь получить [возможность использовать] эти военные базы, чтобы иметь возможность использовать их объекты", - возразила сенатор.

Публикации в СМИ

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах американской исполнительной власти, утверждала, что Милли на встрече с Герасимовым поднимал тему возможности использования Пентагоном российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа. По информации издания, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова Путина на встрече с американским коллегой Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник не стал комментировать публикацию The Wall Street Journal. "Я никак не комментирую эту тему", - сказал он журналистам. Песков отметил, что в публикации есть отсылка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. "Все то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано", - добавил представитель Кремля.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичОстин, Ллойд
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