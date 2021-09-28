США заявили, что нацелены на переговоры о полной денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова и рассчитывают, что Пхеньян продолжит соответствующие переговоры. Об этом заявил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Кин Мой, выступая по видеосвязи в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.

"США стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он. По словам дипломата, Вашингтон готов продолжать соответствующие переговоры с Пхеньяном и "надеется, что КНДР сядет за стол переговоров"

Он также добавил, что США осуждают последний ракетный запуск со стороны КНДР, который, по мнению американской администрации, представляет угрозу для международного сообщества и соседних стран, а также нарушает несколько резолюций СБ ООН.

Как сообщил на прошедшем 28 сентября в Сеуле экстренном заседании Совета национальной безопасности представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, "Север произвел в акватории Восточного (Японского) моря пуск ракеты малой дальности".

Как ранее сообщил ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями СБ ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.