Лукашенко еще не определился по полномочиям главы государства и Всебелорусского собрания

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имеет окончательного решения относительно распределения полномочий между главой государства и Всебелорусским народным собранием (ВНС).

"Все говорят, а какие полномочия передать наверх? Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства", - подчеркнул белорусский лидер во вторник на расширенном заседании Конституционной комиссии, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что в предыдущие ВНС входили, как правило, около 2,5-3 тыс. человек, а сейчас предлагается закрепить в основном законе его состав из порядка 500 человек, что по численности немногим превышает состав парламента. "Сегодня мы хотим Всебелорусское народное собрание сократить до 500 человек. Если посмотреть с этой позиции, это правильно? Наверное, не очень. Тем более это же не постоянно работающий орган", - сказал президент. Он также обратил внимание на периодичность проведения ВНС, которую планируется прописать в конституции или в законах. "Если это будет конституционный орган, конечно, это не один раз в пять лет [как сейчас]", - считает белорусский лидер.

По его словам, раз в пять лет нужно будет проводить основное фундаментальное собрание, где будут определены перспективы на пятилетку. "Там должны идти дебаты, определяться фундаментальные вещи. И постоянно действующие органы власти от президента до местных исполкомов, органов власти, которые принимают решения, должны свято придерживаться этого пути", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, решения, принятые на ВНС, должны "железобетонно выполняться" и это нужно закрепить в проекте основного закона. "Если мы определили социальные какие-то вопросы - всё, ни президент, никто не может от этого отойти. Вот это фундаментальные решения пятилеток", - сказал он.

Глава государства предположил, что целесообразно также проводить ежегодные ВНС, "чтобы проконтролировать ситуацию, как выполняются пятилетние решения, как действуют органы власти". "А вдруг возникнет чрезвычайная ситуация. На западных границах, не дай бог (сейчас очень актуально), еще важнее - на южных границах? Мир меняется, и, может, нам придется решать эти вопросы", - отметил белорусский лидер.

Передача полномочий

Касаясь вопроса передачи полномочий от президента другим властным органам, Лукашенко отметил, что подготовлен вариант проекта новой конституции, он будет шлифоваться. "Я говорю, это вариант проекта, его надо сейчас еще дописать: ВНС, дележка власти, переформатирование, перераспределение, - сказал глава государства. - Это - президента, это - правительства. Кстати, что мы и делаем, мы же сейчас потихоньку вплоть до областей передаем эти полномочия. Я как президент вижу, что некоторые вещи подписываю формально". В качестве примера глава государства привел периодически подписываемые им указы о присвоении званий полковника. "Сегодня вопрос встает, надо мне, главе государства, звания полковников присваивать или оставить только генеральский корпус",- отметил он.

По словам президента, аналогичная ситуация и во взаимодействии по некоторым вопросам по линии правительства. Он отметил, что сейчас идет речь о передаче дополнительных полномочий, глава государства акцентирует внимание, что вместе с ними переходит и соответствующая доля ответственности. "Это уже моя позиция. То, что правительство должно делать - экономический блок, оно должно этим заниматься. А президент, особенно будущий, должен это видеть и контролировать". - сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что "каждый должен заниматься своим делом, никто не должен давить на президента, "подмять" президента под себя - этого быть не должно".