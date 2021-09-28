Венгрия отвергла посягательства на ее суверенитет из-за контракта с "Газпромом"

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто решительно отверг во вторник критику в адрес его страны, вызванную заключением нового долгосрочного контракта с российской компанией "Газпром".

"В центральной части Европы поставки энергоресурсов - это вопрос национальной безопасности, - заявил Сийярто на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), выступая в качестве председателя Комитета министров Совета Европы. - При этом мы учитываем региональную ситуацию с инфраструктурами. <...> Для нас, центральноевропейцев, российский газ - это главный вариант, это дает нам возможность не закупать его с дальними поставками". "Венгрия подписала контракт на 15 лет и отвергает любые попытки посягать на ее суверенитет", - подчеркнул министр.

Он особо отметил в этой связи, что Венгрия "располагает суверенным правом подписывать контракты на поставки энергоресурсов с любой страной на тех условиях, которые ей подходят". "Поэтому нападки на Венгрию за то, что она обеспечивает, чтобы в домах ее граждан было тепло, а также обеспечивает, чтобы функционировала ее промышленность - это недопустимо. Венгрия рассматривает это также и как посягательство на двусторонние отношения", - заявил политик.

Сийярто призвал Европейскую комиссию "понять, что раз у Венгрии нет месторождений газа, она вынуждена закупать его". "И что маршруты транспортировки определяются теми, кто осуществляет поставки газа, а не теми, кто этот газ покупает", - добавил он.

В понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД. В преддверии заключения договора Киев заявил о разочаровании данным фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.