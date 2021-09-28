Госсовет Китая опубликовал Белую книгу о борьбе с бедностью в стране

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Госсовет КНР опубликовал Белую книгу о борьбе с бедностью и строительстве общества среднего достатка в Китае. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

"Создание общества среднего достатка было крайне тяжелой задачей для Китая с населением 1,4 млрд человек. <...> Оно являлось стремлением и тысячелетней мечтой китайского народа", - говорится в документе. Белая книга называется "Эпический путь Китая от бедности к процветанию". Она издана с целью рассказать о пути страны в деле искоренения абсолютной бедности и подходах руководства КНР к ее сокращению.

Авторы документа отмечают, что построение общества среднего достатка в Китае знаменует собой важнейший шаг на пути к великому возрождению китайской нации. Подчеркивается, что, искоренив бедность на своей территории, Китай внес весомый вклад в борьбу с ней в общемировом масштабе.

В феврале председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью. Как указал глава КНР, 98,99 млн жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень (население КНР составляет более 1,4 млрд).

Китайское правительство регулярно публикует доклады о ключевых социально-экономических проблемах в стране и за рубежом. Эти официальные документы - так называемые синие и белые книги - позволяют общественности получить довольно ясное представление о приоритетах в развитии КНР.

Борьба с бедностью в Китае

За последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка $246 млрд.

Власти КНР в мае прошлого года на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва заявили о том, что в 2020 году Китай намерен одержать "решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи построения среднезажиточного общества".

Термин "общество средней зажиточности" был впервые озвучен в 1979 году "архитектором китайских реформ" Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек.