{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Ирана заявил, что удивлен словами Алиева и не потерпит присутствие Израиля у границ

Президента Азербайджана ранее заявил, что Баку принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Карабах, который считает незаконным

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Тегеран удивлен заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес иранской стороны и не потерпит присутствие израильских сил у своих границ. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"В ситуации, когда отношения двух стран являются хорошими и строятся на взаимном уважении и существуют привычные каналы связи между двумя сторонами на самом высоком уровне, сделанные таким образом высказывания вызывают удивление", - цитирует его пресс-служба ведомства. Слова дипломата стали ответом на вопрос журналиста о заявлении Алиева в отношении Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана отметил, что военные маневры Ирана вблизи границы с Азербайджаном "связаны с вопросом суверенитета и осуществлялись в интересах стабильности и спокойствия всего региона". "Иран не потерпит никакого присутствия Израиля вблизи своих границ и на этом направлении будет предпринимать любые необходимые действия для обеспечения своей национальной безопасности", - сказал он.

В понедельник Алиев в интервью Anadolu заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Карабах, который Баку считает незаконным. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на территорию Карабаха, и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу. Кроме того, он выразил обеспокоенность проведением военных маневров Ираном на границе с Азербайджаном.

В конце сентября в СМИ появилась информация о переброске иранских военнослужащих и военной техники к азербайджанской границе для проведения военных учений. Пятничный имам иранского горда Ардебиль Хасан Амели в ходе своего выступления заявил, что маневры стали ответом на присутствие израильских сил на территории Азербайджана. В то же время посол Ирана в Баку Аббас Мусави отметил, что учения были запланированы заранее, и заверил, что действия иранских ВС не угрожают Азербайджану.

Теги
ИранАлиев, Ильхам Гейдар оглыИзраиль
Талибы заявили, что беспилотники США нарушили воздушные границы Афганистана
Представитель движения Забихулла Муджахид призвал Вашингтон придерживаться Дохийских соглашений
Читать полностью