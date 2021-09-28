МИД Ирана заявил, что удивлен словами Алиева и не потерпит присутствие Израиля у границ

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Тегеран удивлен заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес иранской стороны и не потерпит присутствие израильских сил у своих границ. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"В ситуации, когда отношения двух стран являются хорошими и строятся на взаимном уважении и существуют привычные каналы связи между двумя сторонами на самом высоком уровне, сделанные таким образом высказывания вызывают удивление", - цитирует его пресс-служба ведомства. Слова дипломата стали ответом на вопрос журналиста о заявлении Алиева в отношении Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана отметил, что военные маневры Ирана вблизи границы с Азербайджаном "связаны с вопросом суверенитета и осуществлялись в интересах стабильности и спокойствия всего региона". "Иран не потерпит никакого присутствия Израиля вблизи своих границ и на этом направлении будет предпринимать любые необходимые действия для обеспечения своей национальной безопасности", - сказал он.

В понедельник Алиев в интервью Anadolu заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Карабах, который Баку считает незаконным. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на территорию Карабаха, и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу. Кроме того, он выразил обеспокоенность проведением военных маневров Ираном на границе с Азербайджаном.

В конце сентября в СМИ появилась информация о переброске иранских военнослужащих и военной техники к азербайджанской границе для проведения военных учений. Пятничный имам иранского горда Ардебиль Хасан Амели в ходе своего выступления заявил, что маневры стали ответом на присутствие израильских сил на территории Азербайджана. В то же время посол Ирана в Баку Аббас Мусави отметил, что учения были запланированы заранее, и заверил, что действия иранских ВС не угрожают Азербайджану.