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Талибы заявили, что беспилотники США нарушили воздушные границы Афганистана

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обвинило Соединенные Штаты в том, что их беспилотные летательные аппараты незаконно вторглись в афганское воздушное пространство. Соответствующее заявление опубликовано во вторник в Twitter на странице представителя радикалов Забихуллы Муджахида.

"США нарушили суверенитет "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства), а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. <...> Подобные инциденты должны пресекаться. <...> Призываем США придерживаться Дохийских соглашений [между талибами и Вашингтоном]. В противном случае это чревато последствиями", - указывается в сообщении.

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