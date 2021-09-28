Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам Карабаха

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам, проживающим в Карабахе, заявив, что это не входит в повестку дня Баку.

"Мы в свое время были готовы предоставить армянам, проживающим в Азербайджане, определенный уровень самоуправления. Армяне всегда отвергали это. Они всегда говорили: "Нет, только независимость". А сейчас после завершения конфликта они говорят об автономии. Но это не входит в нашу повестку. Армяне, проживающие сегодня в зоне ответственности российских миротворцев, так же, как и представители других этнических групп, живущих в нашей стране, являются гражданами Азербайджана", - сказал глава государства в интервью телеканалу France 24, текст которого опубликовало во вторник информационное агентство АзерТАдж.

Алиев добавил, что этот вопрос уже не является темой для обсуждения. Азербайджанский лидер подчеркнул, что любые заявления о том, что нагорнокарабахский конфликт неурегулирован, "неуместны и опасны". "Пусть те, кто говорит, что конфликт не урегулирован, укажут, как он должен быть разрешен. Что они имеют в виду, когда говорят "Нагорный Карабах"? В каких рамках, на какой территории, в какой форме? Нет даже намеков ответа на эти вопросы. Поэтому говорить о том, что конфликт не решен, непродуктивно и опасно. Это означает, что для его решения нужны другие действия враждебного характера", - подчеркнул он.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.