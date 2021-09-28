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Ситуация на Корейском полуострове

Германия решительно осудила запуск ракеты КНДР

В МИД ФРГ заявили, что КНДР снова нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ осуждает действия КНДР, запустившей во вторник утром ракету малой дальности. Об этом говорится в распространенном МИД Германии заявлении.

"Федеральное правительство решительно осуждает сегодняшний запуск КНДР ракеты малой дальности. Тем самым КНДР снова нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность", - отметили в ведомстве.

"Правительство ФРГ призывает КНДР соблюдать свои международные обязательства, принять предложения о диалоге со стороны США и Южной Кореи и вступить в серьезные переговоры", - говорится в заявлении. В МИД ФРГ отметили, что Пхеньян обязан полностью прекратить программы по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Как сообщил на прошедшем 28 сентября в Сеуле экстренном заседании Совета национальной безопасности представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, "Север произвел в акватории Восточного (Японского) моря пуск ракеты малой дальности". В Госдепартаменте заявили, что действия КНДР создают угрозу для международного сообщества и соседних стран и нарушают резолюции СБ ООН.

Как ранее сообщил ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями СБ ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.

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КНДРГерманияСитуация на Корейском полуострове
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