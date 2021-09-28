Янник Жадо стал кандидатом французских "зеленых" на президентских выборах

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Активисты французской партии "Европа - Экология - Зеленые" избрали во вторник на первичных выборах Янника Жадо своим кандидатом на президентских выборах во Франции 2022 года. Об этом представитель партии сообщил телеканалу BFM.

Жадо одержал победу во втором туре над вторым кандидатом, Сандрин Руссо, получив 51,03% против 48,97% у его соперницы. В первом туре разрыв между ними также был небольшим - с 27% голосов у Жадо и 25% - у Руссо. Руководство партии считает активность ее членов в связи с проведением первичных выборов "историческим". В голосовании через интернет участвовали 120 тыс. человек.

Как подчеркнул сам Жадо после избрания, "французские "зеленые" - это большая семья которая соберет силы и объединится перед президентскими выборами". "Я с оптимизмом подхожу к выборам 2022 года", - подчеркнул кандидат. Задача объединения "зеленых" является весьма важной, так как в период подготовки к первичным выборам они раскололись на четыре фракции.

Как отметила со своей стороны Сандрин Руссо, "предвыборная кампания во Франции приобретает иной характер после проведения первичных выборов у экологов". Она особо подчеркнула при этом, что "цели экологов должны быть амбициозными, чтобы таким образом получить широкую поддержку избирателей на выборах". Руссо в ходе предвыборной кампании у "зеленых" выступала с более радикальной программой, чем ее оппонент.

О политике

Янник Жадо 54 года, он экономист по образованию. В 1999 году вступил во французскую партию "Зеленые". С 2002 по 2008 год занимал один из ведущих постов во французском отделении международной экологической организации Greenpeace.

С 2009 года Жадо является депутатом Европейского парламента от "зеленых". Нынешний депутатский срок у него уже второй. Жадо выдвигался кандидатом на президентских выборах от партии "Европа - Экология - Зеленые" в 2017 году, но снял после первого тура свою кандидатуру в пользу кандидата социалистов Бенкуа Амона. В 2017 году на выборах в Европейский парламент список партии "зеленых", который возглавил Жадо, получил во Франции третий по значимости результат - поддержку в 13,5% голосов.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года. Второй тур, если в первом никто из кандидатов не получит абсолютного большинства, состоится 24 апреля.