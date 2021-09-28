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Сенат утвердил кандидатуру Донфрид на пост помощника госсекретаря США по делам Европы

Карен Донфрид будет, в частности, курировать в Госдепартаменте отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник утвердил Карен Донфрид в качестве нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Выдвинутую президентом США Джо Байденом в конце апреля кандидатуру поддержали 73 сенатора, 26 при этом высказались против. В ближайшее время пройдет церемония приведения к присяге 58-летней Донфрид, которая занимала пост руководителя Германского фонда Маршалла в Вашингтоне. Теперь она будет, в частности, курировать в Госдепартаменте отношения с Россией.

В июле на слушаниях по своей кандидатуре в комитете по иностранным делам Сената она утверждала, что Соединенные Штаты должны как противостоять "спектру дестабилизирующих действий России", так и сотрудничать с ней.

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