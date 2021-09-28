Сенат утвердил кандидатуру Донфрид на пост помощника госсекретаря США по делам Европы

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник утвердил Карен Донфрид в качестве нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Выдвинутую президентом США Джо Байденом в конце апреля кандидатуру поддержали 73 сенатора, 26 при этом высказались против. В ближайшее время пройдет церемония приведения к присяге 58-летней Донфрид, которая занимала пост руководителя Германского фонда Маршалла в Вашингтоне. Теперь она будет, в частности, курировать в Госдепартаменте отношения с Россией.

В июле на слушаниях по своей кандидатуре в комитете по иностранным делам Сената она утверждала, что Соединенные Штаты должны как противостоять "спектру дестабилизирующих действий России", так и сотрудничать с ней.