WSJ: ЦРУ отозвало своего резидента в Сербии из-за симптомов "гаванского синдрома"

ТАСС, 28 сентября. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отозвало из Сербии своего резидента из-за неврологических симптомов, которые считают проявлением "гаванского синдрома". Об этом информирует во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, инцидент стал одним из последних случаев, когда американские служащие за границей жаловались на проблемы со здоровьем. "В последние <...> 90 дней было нескольких других зафиксированных случаев (аналогичных симптомов)", - сказал изданию профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано.

Он добавил, что отчеты об этих случаях считаются достоверными, так как содержат "проверенные показатели здоровья" и были зафиксированы как в США, так и за границей.

В августе 2021 года другой "аномальный инцидент, связанный со здоровьем" мог затронуть двоих американских госслужащих в Ханое, согласно сведениям посольства США во Вьетнаме. Этот эпизод стал причиной задержки вылета американского вице-президента Камалы Харрис из Сингапура во Вьетнам.

Гаванский синдром - ряд неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия.