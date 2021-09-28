В Пентагоне заявили об отсутствии готовых планов повторного ввода войск США в Афганистан

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Военное ведомство США в настоящее время не располагает готовыми планами повторного ввода американских сил в Афганистан. Об этом заявил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

На вопрос законодателя о том, могут ли США осуществить такую операцию при наличии угрозы национальной безопасности страны, связанной с Афганистаном, Остин ответил: "На данный момент, согласно решению президента, мы ушли из Афганистана. Нам не поручали разработать какие-либо планы возвращения в Афганистан".

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести оттуда свои силы. 15 августа президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.