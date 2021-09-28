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Трюдо сообщил, что сформирует новое правительство Канады в октябре

Премьер-министр Канады подтвердил, что его заместитель и глава Минфина Христя Фриланд сохранит свои должности

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сформирует новое правительство в октябре. Об этом он во вторник сообщил журналистам.

"Сегодня я говорил с генерал-губернатором [Канады Мэри Саймон] и подтвердил свое намерение сформировать правительство, - сказал он. - Оно примет присягу в октябре". По словам Трюдо, он уже может подтвердить, что его заместитель и глава Минфина Христя Фриланд сохранит свои должности.

20 сентября в Канаде проходили внеочередные парламентские выборы. Либеральной партии удалось получить 159 из 338 мандатов в нижней палате парламенте, что позволило Трюдо сохранить должность премьер-министра, которому предстоит теперь сформировать правительство меньшинства. Для полной победы на выборах нужно было получить не менее 170 мандатов.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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