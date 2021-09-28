NYT: Путин якобы мог взять красивую переводчицу на встречу с Трампом, чтобы отвлечь его

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм, которая уже подверглась резкой критике его сторонников за попытку сделать деньги на имени прежнего начальника, утверждает, что российский президент Владимир Путин якобы мог специально взять красивую переводчицу на встречу с американским лидером во время саммита G20 в 2019 году в Осаке, чтобы отвлечь внимание Трампа от переговоров. Об этом говорится в ее еще не вышедшей книге, фрагменты которой публикует во вторник газета The New York Times.

"После начала встречи советник Трампа Фиона Хилл спросила у меня, заметила ли я переводчицу Путина. Это была привлекательная брюнетка с длинными волосами, красивым лицом и отменной фигурой. Она [Хилл] сказала, что подозревает, что Путин мог специально выбрать такую женщину, чтобы отвлечь президента", - приводит газета отрывок из книги.

Гришэм также утверждает, что Трамп якобы предупредил Путина перед началом встречи, сказав, что собирается действовать "пожестче" перед камерами, но когда журналисты уйдут, будет возможность "поговорить".

Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" выходит 5 октября. Гришэм занималась связями с прессой во время избирательной кампании Трампа в 2015-2016 годах, а затем - когда он уже стал президентом - заняла пост заместителя пресс-секретаря Белого дома. В 2019 года она стала пресс-секретарем президента.

Реакция Трампа

Нынешний пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон ранее раскритиковала еще не вышедшую книгу Гришэм. По ее словам, это "жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа". Позднее сам Трамп также высказался об утверждениях Гришэм. "Она получила деньги от радикального левого издателя, чтобы сказать плохие и не соответствующие действительности вещи. Очень плохо, что гонящиеся за наживой издатели продолжают публиковать унылый мусор", - говорится в распространенном заявлении бывшего президента.

Издательство Harper Collins действительно на протяжении последних лет подвергалось обвинениям в сочувствии левым идеям, как и в целом книгоиздательская индустрия в США.

Книги воспоминаний

В США за последние месяцы вышли или готовятся к выходу несколько книг воспоминаний как связанных с Трампом людей, так и журналистов, работающих со слов неких источников в его окружении. Большинство из них выступают с критикой Трампа, пытаясь выставить его в максимально невыгодном свете. Предыдущим подобным примером стала книга ветерана журналистики Боба Вудворда "Опасность", в которой тот утверждает, что в комитете начальников штабов США якобы опасались возможности развязывания Трампом войны с Китаем.

Другое популярное обвинение в адрес Трампа - что он якобы стоял за захватом Белого дома 6 января. Таким образом, утверждают его оппоненты, он хотел сохранить власть.

Сам Трамп уже высказывался о подобных обвинениях. По его мнению, демократам нужны новые причины для дискредитации бывшего президента, особенно после того, как расследование спецпрокурора Джон Дарема фактически опровергло предположения о сотрудничестве бывшего хозяина Белого дома с Россией, а также на фоне последних неудач демократов. Промежуточные выборы в Конгресс предстоят уже через год, а Трамп на митингах собирает уже тысячи сторонников.

Наконец, Трамп, который всегда был медийной личностью, остается таковым и после президентства - истории о его необычном поведении, столь резко отличающемся от действий представителей традиционного истеблишмента, вызывают интерес и продают книги.