В Нигерии за организацию беспорядков в столице задержали 57 активистов шиитского движения

ПРЕТОРИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Нигерийская полиция арестовала в столице страны Абужде 57 активистов шиитского Исламского движения Нигерии (ИДН), которые устроили во вторник крупные беспорядки в районе Гваринпа, прилегающем к центру города. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post со ссылкой на силовиков.

"Полиция совместно с армией и силами безопасности восстановила нормальную жизнь в Гваринпе, где члены ИДН мешали движению автомобилей, а также нарушали нормальную работу различных служб", - заявила официальный представитель полиции столичного округа Адех Жозефин. - Злоумышленники атаковали силы безопасности бутылками с зажигательной смесью и камнями". По ее словам, у задержанных изъято оружие.

Адеха Жозефин сообщила, что задержаны 57 человек, среди которых 18 женщин. "Все арестованные доставлены для допросов в отдел уголовных расследований", - отметила она.

Власти не упомянули причины, по которым активисты устроили нынешние беспорядки в Абудже. Однако нигерийская газета Dailytrust сообщила в начале текущего месяца, что члены ИДН готовят протесты в связи с предстоящим сносом квартала незаконных построек в районе Гваринпа.

Исламское движение Нигерии было создано в 70-е годы прошлого века известным проповедником Ибрагимом Якубом аз-Закзаки. В 2019 году эта организация была запрещена нигерийскими властями. Численность шиитов в Нигерии достигает 5 млн. Большинство мусульман этой страны Западной Африки - сунниты, их насчитывается более 70 млн. В Нигерии, по данным ООН, сейчас проживает более 212 млн человек.