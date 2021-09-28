Франция призвала Мали прояснить свою позицию относительно антитеррористической борьбы

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Франция считает, что руководству Мали надлежит внести ясность в то, как оно намерено в дальнейшем вести борьбу с исламистским терроризмом. Об этом Agence France-Presse (AFP) заявил во вторник один из советников президента Эмманюэля Макрона.

"Нам необходимо, чтобы малийская военная хунта соблюдала взятые на себя обязательства относительно политического перехода, столь важного для стабильности Мали. Нам нужны также четкие обязательства по ведению антитеррористической борьбы. И мы хотим, чтобы малийская сторона воздержалась от использования услуг наемников, относительно которых мы уже видели, какой беспорядок они устроили в Ливии и Центральноафриканской Республике", - сказал представитель Елисейского дворца.

Он добавил при этом, что у малийской стороны "в настоящее время еще есть возможность прояснить ситуацию". "Нам известно о ряде имевших место контактов [малийской стороны с ЧВК "Вагнер"], однако мы считаем, что у Мали есть еще возможность сделать правильный выбор", - подчеркнул сотрудник аппарата президента Франции. Он отметил при этом, что Франция рассматривает ситуацию как "возможность альтернативы". Он подчеркнул при этом, что пояснение позиции имеет особое значение, так как речь идет о необходимости сохранения доверия между двумя странами".

Сложная ситуация

14 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", назвав ее деятельность "несовместимой" с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. После этого представители ряда западных стран и Прибалтики подвергли критике возможный приход этой ЧВК в Мали.

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в опубликованном 24 сентября интервью газете Le Monde, что обсудила данный вопрос с министром обороны малийского переходного правительства и пригрозила "международной изоляцией" страны, если власти Мали заключат контракт о партнерстве с ЧВК. Она также выразила мнение, что подобный шаг приведет к "сокращению суверенитета" Мали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН заявил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом, российские власти к этому не имеют отношения. Лавров подчеркнул, что деятельность военной компании из РФ на территории Мали осуществляется на законной основе, касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги.