В Пентагоне заявили, что экс-президент Афганистана Гани может находиться в ОАЭ

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Военные США считают, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, Пентагон не знает, похитил ли Гани деньги перед тем, как покинул свою страну.

"Я бы подумал, что он может быть в ОАЭ. Я в этом не уверен. Таковы были последние полученные мною сведения", - сказал он. "Что касается денег, которые он мог забрать с собой, об этом я не знаю", - добавил Остин. Он пояснил, что у военных США нет возможности отследить финансовые операции, связанные с потенциальным хищением средств Гани.

В Белом доме ранее в текущем месяце заявили, что вопрос о возможности проведения расследования в отношении Гани следует решать в структурах ООН. Гани, который ранее сложил с себя полномочия президента Афганистана и покинул страну, отвергает обвинения в вывозе крупной суммы денег, принадлежавших афганским гражданам. Он заявлял, что готов к "официальным проверкам и финансовому расследованию под эгидой ООН или любого другого соответствующего независимого органа", чтобы подтвердить правдивость своих слов.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Радикалы неоднократно обвиняли сбежавшего президента в том, что он похитил деньги сограждан, и призывали Гани вернуть все средства, приобретенные незаконным путем.