Докладчик ПАСЕ заявил, что он шокирован сведениями о намерении ЦРУ убить Ассанжа

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Главный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, депутат Питер Омцигт (Нидерланды) выразил серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что ЦРУ возможно рассматривало возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ПАСЕ.

"После достоверных сообщений о том, что должностные лица ЦРУ обсуждали убийство основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, Питер Омцигт выразил серьезную озабоченность возможностью убийства или похищения информаторов", - сообщает организация. Депутат ПАСЕ особо отметил при этом, что подобные действия немыслимы для такой демократии, как США.

"Если эти сообщения верны, то я просто в ужасе <...> Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основополагающих принципов прав человека Совета Европы. И надо надеяться, было бы немыслимым в самой могущественной демократии в мире", - говорится в заявлении докладчика, которое цитирует пресс-служба ПАСЕ. Депутат в этой связи напомнил о резолюции ПАСЕ от 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию Ассанжа в США, и призвал незамедлительно освободить его.

"ПАСЕ уже ясно дала понять, что задержание и уголовное преследование Ассанжа создает опасный прецедент в отношении журналистов. Нынешние сообщения только усиливают нашу озабоченность по поводу того, что с Ассанжем могут поступить самым несправедливым образом", - отметил нидерландский депутат.

При этом он вызил уверенность, что "британские суды примут эти сообщения во внимание при вынесении решения об экстрадиции г-на Ассанжа. И я призываю власти США выяснить, действительно ли рассматривались такие ужасающие "варианты действий. И если да, то следует предотвратить возможное повторение такой ситуации".