{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: члена горсовета Гааги заподозрили в подготовке нападения на Марка Рютте

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, Королевская и дипломатическая служба безопасности задержала Арнауда ван Дорна и отпустила на свободу после допроса

ГААГА, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов заподозрила члена городского совета Гааги Арнауда ван Дорна в попытках получить информацию с целью подготовки серьезного преступления. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, политик был задержан в воскресенье Королевской и дипломатической службой безопасности и отпущен на свободу следующим утром после допроса.

Газета Haarlems Dagblad, со своей стороны, утверждает, что целью, возможно, являлся и.о. премьер-министра Марк Рютте.

Адвокат ван Дорна заявил, что политик не имеет никакого отношения к подготовке нападения на главу голландского правительства. В прокуратуре Нидерландов ситуацию не комментируют, так как речь идет о проходящем расследовании.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов усилили меры безопасности вокруг Рютте после сигналов о том, что политик может стать целью атаки или похищения.

Теги
Рютте, МаркНидерланды
В Японии состоятся выборы лидера правящей партии, который станет и премьер-министром
На предстоящих выборах зарегистрированы четыре претендента: экс-глава МИД и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида, а также занимавшие ранее несколько министерских постов Санаэ Такаити и Сэйко Нода
Читать полностью