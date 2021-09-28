СМИ: члена горсовета Гааги заподозрили в подготовке нападения на Марка Рютте

ГААГА, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов заподозрила члена городского совета Гааги Арнауда ван Дорна в попытках получить информацию с целью подготовки серьезного преступления. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, политик был задержан в воскресенье Королевской и дипломатической службой безопасности и отпущен на свободу следующим утром после допроса.

Газета Haarlems Dagblad, со своей стороны, утверждает, что целью, возможно, являлся и.о. премьер-министра Марк Рютте.

Адвокат ван Дорна заявил, что политик не имеет никакого отношения к подготовке нападения на главу голландского правительства. В прокуратуре Нидерландов ситуацию не комментируют, так как речь идет о проходящем расследовании.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов усилили меры безопасности вокруг Рютте после сигналов о том, что политик может стать целью атаки или похищения.