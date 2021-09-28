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Кризис в Сирии

США призвали урегулировать ситуацию в Идлибе дипломатическим путем

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что за последние несколько недель в провинции наблюдается рост "числа убитых и раненых гражданских лиц"

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают другие страны Совета Безопасности ООН принять меры для урегулирования ситуации в провинции Идлиб. Об этом заявил во вторник заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс, выступая на заседании Совбеза.

"Мы глубоко обеспокоены возможным возобновлением насилия в Идлибе", - сказал он. По утверждению дипломата, за последние несколько недель в провинции наблюдается рост "числа убитых и раненых гражданских лиц".

"Мы призываем все страны, особенно страны Совета Безопасности ООН, принять все возможные меры, чтобы прекратить это насилие путем дипломатических переговоров", - отметил Миллс.

Как заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, террористы за прошедший месяц свыше 760 раз обстреливали позиции правительственных сил в Идлибе.

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