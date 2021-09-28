Пентагон: талибы помогли США предотвратить ряд атак на аэропорт Кабула во время эвакуации

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) помогли военным США предотвратить ряд потенциальных террористических атак на аэропорт Кабула, когда оттуда велась эвакуация американцев и помогавших им афганцев. Об этом заявил во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных обстоятельствам вывода американского воинского контингента из Афганистана.

Ему был задан вопрос о том, считает ли он возможным, что талибы специально пропустили нападавших к аэропорту Кабула, когда 26 августа там произошел теракт. "То, что они пропустили их специально, возможно, но целый массив разведданных говорит о том, что на самом деле все было не так. Один [теракт] имел место, и это ужасное, трагическое событие, но множество других событий не произошли, потому что существовал внешний периметр [безопасности], и там были силы талибов", - ответил Маккензи.

"Послушайте, я никому не уступаю в своем презрении к "Талибану", в отсутствии доверия к ним с моей стороны, но я считаю, что они на самом деле предотвратили другие атаки. В данном случае кто-то смог пройти [к аэропорту], но я считаю, что были и другие случаи, когда они [террористы] не прошли", - добавил генерал.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуировали своих граждан, произошел теракт, устроенный боевиками из террористической группировки "Исламское государство в Хорасане" (филиал запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав временного правительства.