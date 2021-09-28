Ральфа Бринкхауса переизбрали председателем фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Ральф Бринкхаус утвержден в должности председателя фракции консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ). Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на источник.

По его информации, на учредительном заседании фракции ХДС/ХСС за Бринкхауса проголосовали 164 человека, двое воздержались. При этом указывается, что Бринкхаус был избран не на один год, как обычно, а лишь на полгода - до конца апреля 2022 года. Это было сделано на фоне ситуации, когда в случае перехода консерваторов в оппозицию пост главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, по сути, станет самым влиятельным и важным в блоке.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, в Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет не стал признавать поражение и поздравлять лидера партийного списка СДПГ Олафа Шольца с победой. Он признал лишь, что консерваторы "стали вторыми", но указал на незначительный отрыв и сделал из этого вывод, что может наряду с СДПГ сделать другим партиям предложение о формировании коалиции.